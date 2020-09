"Senza rinnovo dei contratti sarà scontro". Landini avverte Confindustria (Di venerdì 18 settembre 2020) Il blocco del rinnovo della contrattazione collettiva ”è una strada che rischia di portare solo ad uno scontro. Ed è quello di cui non abbiamo bisogno ”.Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a margine della Giornata di mobilitazione nazionale in corso anche a Napoli.“La posizione che ha avuto finora Confindustria è stata quella di bloccare il rinnovo dei contratti - ha proseguito Landini- Pensiamo al contratto della sanità privata che è scaduto da 12 anni. C’era solo una pre intesa e bisognava mettere solo una firma e non lo stanno facendo. Pensiamo all’attacco che hanno fatto al contratto degli alimentaristi”.”È una logica sbagliata- ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Il blocco deldella contrattazione collettiva ”è una strada che rischia di portare solo ad uno. Ed è quello di cui non abbiamo bisogno ”.Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio, parlando con i giornalisti a margine della Giornata di mobilitazione nazionale in corso anche a Napoli.“La posizione che ha avuto finoraè stata quella di bloccare ildei- ha proseguito- Pensiamo al contratto della sanità privata che è scaduto da 12 anni. C’era solo una pre intesa e bisognava mettere solo una firma e non lo stanno facendo. Pensiamo all’attacco che hanno fatto al contratto degli alimentaristi”.”È una logica sbagliata- ha ...

