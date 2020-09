Selvaggia Lucarelli smonta il film di Vanzina (Di venerdì 18 settembre 2020) La locandina di un film in uscita ad Ottobre è spuntata tra le stories di Selvaggia Lucarelli. No, non prenderà parte all’ultima commedia all’italiana ma, anzi, le si schiera duramente contro! Il periodo del lockdown è stato un momento davvero delicato. In Italia abbiamo passato mesi rinchiusi dentro casa tra le incertezze, le paure e il bollettino giornaliero che non lasciava mai presagire nulla di buono. C’è qualcuno, peròArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 18 settembre 2020) La locandina di unin uscita ad Ottobre è spuntata tra le stories di. No, non prenderà parte all’ultima commedia all’italiana ma, anzi, le si schiera duramente contro! Il periodo del lockdown è stato un momento davvero delicato. In Italia abbiamo passato mesi rinchiusi dentro casa tra le incertezze, le paure e il bollettino giornaliero che non lasciava mai presagire nulla di buono. C’è qualcuno, peròArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - stanzaselvaggia : Rispondo al “volgare e cattiva” di Zangrillo, qui. Cercando di argomentare anzichè, come lui, replicare con gnegnè. - stanzaselvaggia : “Se ho picchiato mai una donna? Magari una mi ha tirato i capelli in macchina, io l’ho strattonata. Un’altra mi vol… - domenicoditell1 : RT @stanzaselvaggia: Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli denuncia Antonella Mosetti | le ragioni della discussione -