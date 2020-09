Segre su Inizio Anno Scolastico: Riapertura in Presenza è Nuova Sfida (Di venerdì 18 settembre 2020) “Credo che nessuno vorrebbe trovarsi nei panni della ministra Azzolina, che in questa emergenza ha dovuto esercitare l’arte della quadratura del cerchio“. Queste le parole di Liliana Segre. La senatrice a vita parla del nuovo Anno Scolastico in un’intervista a “La Repubblica“: “Io seguo ciò che succede nel mondo della scuola con particolare partecipazione perché sento un legame molto forte. Sia per essere stata privata da bambina della formazione, del contatto umano, della crescita emotiva e culturale da condividere con le mie compagne e i miei insegnanti, sia per avere trovato nella scuola cinquant’anni dopo, da testimone della storia, il luogo in cui potevo esercitare la mia missione“. “La Riapertura ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 18 settembre 2020) “Credo che nessuno vorrebbe trovarsi nei panni della ministra Azzolina, che in questa emergenza ha dovuto esercitare l’arte della quadratura del cerchio“. Queste le parole di Liliana. La senatrice a vita parla del nuovoin un’intervista a “La Repubblica“: “Io seguo ciò che succede nel mondo della scuola con particolare partecipazione perché sento un legame molto forte. Sia per essere stata privata da bambina della formazione, del contatto umano, della crescita emotiva e culturale da condividere con le mie compagne e i miei insegnanti, sia per avere trovato nella scuola cinquant’anni dopo, da testimone della storia, il luogo in cui potevo esercitare la mia missione“. “La...

Venerdì 18 settembre, alle 21, nel contesto del Poesia Festival ed. 2020, un immancabile appuntamento con le ottave di Emilio Rentocchini musicate dal Segrè Ensemble. Formazione: Lalo Cibelli (voce); ...

Segre: oggi compie 90 anni simbolo Shoah

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Compie oggi 90 anni Liliana Segre, la bambina sopravvissuta ad Auschwitz che ha fatto della testimonianza degli orrori della Shoah e della lotta contro ogni forma di odio una ...

I 90 anni di Liliana Segre, gli auguri del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica ha elogiato "la sua alta e preziosa testimonianza contro l'odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione" Compie oggi 90 anni ...

