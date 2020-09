"Se la mascherina nasconde le tue espressioni, fai come gli italiani: usa i gesti". Il cartello è virale (Di venerdì 18 settembre 2020) A Monza esposta una locandina che consiglia di rendersi un po' italiani per comunicare meglio in tempi di Covid. E spunta il circuito di Formula1 É diventato virale il cartello apparso a Monza, poi rilanciato dalla pagina Facebook "Londra Italiana". Ed è subito scattato il malinteso Leggi su it.mashable (Di venerdì 18 settembre 2020) A Monza esposta una locandina che consiglia di rendersi un po'per comunicare meglio in tempi di Covid. E spunta il circuito di Formula1 É diventatoilapparso a Monza, poi rilanciato dalla pagina Facebook "Londra Italiana". Ed; subito scattato il malinteso

MashableItalia : 'Se la mascherina nasconde le tue espressioni, fai come gli italiani: usa i gesti' - tancatanca : @GretaSalve Hai ragione Greta, la mascherina nasconde l’accessorio più bello delle donne, il sorriso. (Che tu porti… - __Artemisia_ : ...mi hanno appena dato 10 anni di meno... ...la mascherina nasconde bene??????... - ellyzanzi : Una delle cose migliori della mascherina è che mi nasconde la faccia, questi la vogliono trasparente. Machecaz. - demetrio0303 : Questo non può essere il sindaco dai...dietro la mascherina magari si nasconde un buontempone, non è possibile. -

Ultime Notizie dalla rete : mascherina nasconde Tecnoteam in mascherina Nasconde le ambizioni - LaProvincia.it/COMO - Sport, Como La Provincia di Como Suarez si vede a Torino, Dzeko ci va proprio

di Daniele Cervino "Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Luis Suarez e gioco a calcio. Amo la mia Patria, la famiglia, i miei tre figli... ". Nasconde la timidezza sotto il cappellino bianco e nero, il ...

Caso bimbo svenuto a Verona, il Ministero chiarisce sui fatti: ecco cosa è realmente accaduto

Ha fatto discutere e non poco la vicenda riportata dalla stampa locale, oggi, di un bimbo svenuto a scuola. Il titolo, a nove colonne, riportava: “Mascherina a scuola, bimbo sviene”. La vicenda, però ...

Quei racconti "ovattati" dietro alla mascherina

Flavia per ora non ha ricordi emozionanti del suo primo giorno in prima media. Con il viso nascosto dietro la mascherina non è facile fare amicizia, ci si scruta, ci si limita a uno sguardo d'intesa c ...

