Sconto di pena allo stupratore Lei era disinvolta | lo tradiva

Alberto Giorgi Picchiò e violentò la convivente, ma ora lo stupratore ottiene uno sconto sulla propria condanna. La sentenza della Corte d'Appello di Milano Era l'8 giugno dello scorso anno quando un signore romeno di 63 anni, alzò la voce e le mani contro la propria compagna, una connazionale di 43 anni. Ma non solo: l'uomo le puntò un coltello al volto, la minacciò e ne abusò sessualmente, sequestrandola all'interno di una roulotte per l'intera nottata, a Vimercate. L'incubo per la donna termina all'alba, quando i carabinieri – allertati dalla figlia – arrivano sul posto, arrestando il violento stupratore. Giunti all'interno della roulotte, i militari trovarono la 43enne in stato di choc e con il corpo cosparso di lividi ed ...

