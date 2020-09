Schumacher è in uno stato vegetativo Affermazione choc di un neurologo

SkySportF1 : Mick Schumacher guiderà la Ferrari F1 F2004 del padre Michael al Mugello #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - SkySportF1 : Mick Schumacher, giro sulla Ferrari 2004 di papà Michael al Mugello #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - MomentiCalcio : #MichaelSchumacher è in stato vegetativo: il neurologo #Rieder spegne le speranze di ripresa - CiaCecy : RT @leggoit: #Schumacher, il neurologo Riederer spegne le speranze sulle sue condizioni - emmepica : @_NoComunismo_ @ilgiornale Ma perché tu sai come sta? Le parole del luminare dell’articolo iniziano con “penso”, ov… -

«Michael Schumacher è sveglio, respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con aiuto, ma non di più. Credo che questo sia il massimo che possa fare»: sono le parole del neurologo. Secondo l'ex-pilota Williams e McLaren Alexander Wurz Max Verstappen avrebbe le carte in regola per mirare ai record di Lewis Hamilton e del Kaiser Michael Schumacher.