Santanché dice che hanno riaperto le scuole solo perché ci sono le elezioni. Ma non era lei a dire che «non vogliono farci votare?» (Di venerdì 18 settembre 2020) Attenzione: non vogliono farci votare. Anzi no, riaprono le scuole solo per farci votare. La politica, si sa, è volubile e cambia posizioni in base al vento che soffia. E Daniela Santanchè è l’emblema di questa che non è una teoria, ma una pratica molto diffusa (da destra a sinistra, passando per tutti gli schieramenti). Ricordate quando, all’indomani della decisione del Ministro Speranza di bloccare le attività del ballo nelle sale, disse che il governo se la prendeva con i giovani come scusa per decidere un altro lockdown e impedire il ritorno alle urne? Bene, oggi dice il contrario: le scuole sono state riaperte, ma solo perché si ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) Attenzione: non. Anzi no, riaprono leper. La politica, si sa, è volubile e cambia posizioni in base al vento che soffia. E Daniela Santanchè è l’emblema di questa che non è una teoria, ma una pratica molto diffusa (da destra a sinistra, passando per tutti gli schieramenti). Ricordate quando, all’indomani della decisione del Ministro Speranza di bloccare le attività del ballo nelle sale, disse che il governo se la prendeva con i giovani come scusa per decidere un altro lockdown e impeil ritorno alle urne? Bene, oggiil contrario: lestate riaperte, maperché si ...

mauro10462 : Forte la santanche che dice a #omnibus che nella vita fa l'imprenditric, un deputato o senatore della repubblica de… - BufalaBufla : @sailor_snickers E la Santanchè dice che c'è troppo odio verso Briatore. Ma se fa di tutto per farsi voler bene... - AnselmiDanilo : RT @DSantanche: Questo è uno che si dice fieramente comunista, cioè sostenitore di un’ideologia che ha fatto 100milioni di morti. Non facci… - mangela46 : RT @DSantanche: Questo è uno che si dice fieramente comunista, cioè sostenitore di un’ideologia che ha fatto 100milioni di morti. Non facci… - anto_galli4 : RT @DSantanche: Questo è uno che si dice fieramente comunista, cioè sostenitore di un’ideologia che ha fatto 100milioni di morti. Non facci… -