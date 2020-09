Sanità, Furlan stanga i privati: “Negano il contratto agli ‘eroi’, vergogna” (Di venerdì 18 settembre 2020) MILANO – “Il comportamento di queste imprese è una vergogna: prima i lavoratori della sanità sono i nostri eroi, e poi nel settore privato neghiamo il contratto. Noi andiamo avanti e non ci ferma nessuno”. Lo ha detto Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl, parlando alla ‘Dire’, a margine della manifestazione di Cgil-Cisl-Uil in piazza Duomo a Milano. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) MILANO – “Il comportamento di queste imprese è una vergogna: prima i lavoratori della sanità sono i nostri eroi, e poi nel settore privato neghiamo il contratto. Noi andiamo avanti e non ci ferma nessuno”. Lo ha detto Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl, parlando alla ‘Dire’, a margine della manifestazione di Cgil-Cisl-Uil in piazza Duomo a Milano.

