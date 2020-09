Sanabria, il Genoa è in pressing da quattro giorni per il ritorno (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Genoa ha accolto Zappacosta (anticipazione di Sportitalia di ieri mattina) per le visite, aspetta Pjaca dalla Juve e da quattro giorni, come già anticipato, è in pressing per Antonio Sanabria. Il suo ritorno è una priorità, con l’avallo di Maran, anche per sul talento dell’attaccante nessuno discute. Ora siamo entrati nel vivo della trattativa con il Betis, il Genoa vuole insistere. Foto: Twitter Genoa L'articolo Sanabria, il Genoa è in pressing da quattro giorni per il ritorno proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilha accolto Zappacosta (anticipazione di Sportitalia di ieri mattina) per le visite, aspetta Pjaca dalla Juve e da, come già anticipato, è inper Antonio. Il suoè una priorità, con l’avallo di Maran, anche per sul talento dell’attaccante nessuno discute. Ora siamo entrati nel vivo della trattativa con il Betis, ilvuole insistere. Foto: TwitterL'articolo, ilè indaper ilproviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Genoa ci prova per il ritorno di #Sanabria - Cucciolina96251 : RT @MarcoBovicelli: #Genoa, nuova offerta al #Betis per #Sanabria: attesa (e fiducia) per la risposta del club spagnolo, avventura in rosso… - memesfromseriea : Chi potrà essere la sorpresa della #SerieA 2020-21, capace di riprendersi dopo una scorsa stagione insufficiente?… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Pellegrini, Betis Siviglia: «Genoa, offerta insufficiente per Sanabria» - - pianetagenoa : Pellegrini, Betis Siviglia: «Genoa, offerta insufficiente per Sanabria» - -