Salute, una tac all'avanguardia per l'Ospedale Giglio di Cefalù (Di venerdì 18 settembre 2020) CEFALU' (PALERMO) (ITALPRESS) – Si chiama Revolution Ct ed è una nuova nuova Tac all'avanguardia, impiantata all'Ospedale Giglio di Cefalù, la prima in Sicilia di questo genere. E' in grado di effettuare un esame total body in un secondo o una tac al cuore nel tempo di un battito cardiaco.“E' un altro tassello al percorso di rinnovamento tecnologico avviato dalla Fondazione Giglio nel 2018 – ha detto il presidente Giovanni Albano – che ci ha visto programmare, in quest'ultimo biennio, investimenti per diversi milioni di euro. Dai nuovi laboratori di emodinamica ed elettrofisiologia – ha aggiunto – alla digitalizzazione dell'istituto, a una tac dedicata al pronto soccorso, alle colonne laparoscopiche e di endoscopia digestiva sino all'attivazione di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) CEFALU' (PALERMO) (ITALPRESS) – Si chiama Revolution Ct ed è una nuova nuova Tac all', impiantata all'di;, la prima in Sicilia di questo genere. E' in grado di effettuare un esame total body in un secondo o una tac al cuore nel tempo di un battito cardiaco.“E' un altro tassello al percorso di rinnovamento tecnologico avviato dalla Fondazionenel 2018 – ha detto il presidente Giovanni Albano – che ci ha visto programmare, in quest'ultimo biennio, investimenti per diversi milioni di euro. Dai nuovi laboratori di emodinamica ed elettrofisiologia – ha aggiunto – alla digitalizzazione dell'istituto, a una tac dedicata al pronto soccorso, alle colonne laparoscopiche e di endoscopia digestiva sino all'attivazione di un ...

RobertoBurioni : Non sono una mamma, ma tutte le mattine prima di uscire, con il termometro auricolare, misuro la temperatura di mia… - EleonoraEvi : il voto del #ParlamentoUe legittima il raggiro messo in atto dalla #CommissioneUE a danno della salute dei cittadin… - MARCOCARTA85 : Oggi vado a fare una vista importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo! ?? @ Milan, Italy - canebillo : @MauroLeonardi3 Una preghiera per mia figlia c.particolare secondo le proprie intenzioni. Per mia figlia r. E nipot… - FINALED : RT @ilgiornale: L'ortica gigante dell'Australia è una pianta estremamente pericolosa. Il contatto con le sue foglie scatena intense crisi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute una “Salute”, online e su carta. Il contenitore più grande che svela chi siamo e perché La Stampa Salute, una tac all'avanguardia per l'Ospedale Giglio di Cefalù

CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – Si chiama Revolution Ct ed è una nuova nuova Tac all’avanguardia, impiantata all’Ospedale Giglio di Cefalù, la prima in Sicilia di questo genere. E’ in grado di effettu ...

In Emilia Romagna riaprono gli stadi

Tornano i tifosi negli stadi, seppure ad ingressi contingentati. Ma un altro mattone verso la ripartenza, proprio alla vigilia dell’inizio del massimo campionato di calcio, è pronto per essere posizio ...

Covid, assessorato salute spagnolo: “Meglio sesso all’aperto”

"Sesso all'aperto contro il covid", lo strano consiglio dell'assessorato alla salute della Catalogna, in Spagna. L’assessorato alla salute della Catalogna, in Spagna, in una pagina del suo sito dedica ...

CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – Si chiama Revolution Ct ed è una nuova nuova Tac all’avanguardia, impiantata all’Ospedale Giglio di Cefalù, la prima in Sicilia di questo genere. E’ in grado di effettu ...Tornano i tifosi negli stadi, seppure ad ingressi contingentati. Ma un altro mattone verso la ripartenza, proprio alla vigilia dell’inizio del massimo campionato di calcio, è pronto per essere posizio ..."Sesso all'aperto contro il covid", lo strano consiglio dell'assessorato alla salute della Catalogna, in Spagna. L’assessorato alla salute della Catalogna, in Spagna, in una pagina del suo sito dedica ...