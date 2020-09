Royole FlexPai 2: annuncio a breve | Specifiche tecniche (Di venerdì 18 settembre 2020) Ecco tutte le Specifiche tecniche trapelate del nuovo Royole FlexPai 2, l’ultimo smartphone pieghevole della società. Scopriamolo insieme Torna a far parlare di sé il pieghevole di Royole, FlexPai 2, già annunciato a fine marzo. Come sappiamo, nonostante il fallimento a livello commerciale del primo FlexPai, Royole non si è data per vinta, riproponendo questo secondo modello con qualche interessante aggiunta. Il nuovo smartphone avrà infatti dalla sua una dotazione hardware da primo della classe ed un design più ricercato e funzionale. Riuscirà a spuntarla questa volta? Royole FlexPai 2: caratteristiche La novità più grande risiede senza dubbio ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 settembre 2020) Ecco tutte letrapelate del nuovo2, l’ultimo smartphone pieghevole della società. Scopriamolo insieme Torna a far parlare di sé il pieghevole di2, già annunciato a fine marzo. Come sappiamo, nonostante il fallimento a livello commerciale del primonon si è data per vinta, riproponendo questo secondo modello con qualche interessante aggiunta. Il nuovo smartphone avrà infatti dalla sua una dotazione hardware da primo della classe ed un design più ricercato e funzionale. Riuscirà a spuntarla questa volta?2: caratteristiche La novità più grande risiede senza dubbio ...

FlexPai 2 è stato annunciato a fine marzo 2020 da Royole, in piena pandemia: proprio per questo l'azienda è stata costretta a modificare i piani iniziali, rivedendo così le tempistiche di lancio del p ...

A distanza di non molti giorni dalla presentazione ufficiale, il re degli smartphone pieghevoli del 2020 è arrivato sul mercato in Italia. Samsung Galaxy Z Fold 2 è stato reso disponibile all'acquisto ...

Lo smartphone pieghevole Flexpai 2 è stato mostrato in anteprima a marzo da Royole, ma soltanto la settimana prossima sarà presentato a tutti gli effetti. Nel frattempo siamo in grado di anticipare l' ...

