Rosa Perrotta Instagram foto strepitosa, intrigante look alla garçon: quanta femminilità (Di venerdì 18 settembre 2020) Su Instagram Rosa Perrotta, ex tronista di 'Uomini e donne', oggi affermata influencer e modella molto seguita dai fan della trasmissione di Canale 5 e non solo, ha pubblicato una serie di scatti intriganti che la mostrano con un particolare look alla garçon. Stile androgino femminile affascinante, un po' alla Greta Garbo per intenderci, che ha acceso di desiderio i followers. leggi anche l'articolo —> Barbara D'Urso avvolta da un asciugamano mentre salta sul letto: foto goliardiche su Instagram

