Romina Mondello, nuova vita della ragazza di Non è la Rai: età, altezza, peso, marito e figli (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo storico show di Gianni Bomcompagni, Non è La Rai, ha sfornato molti talenti che oggi aleggiano tra i vari settori dello spettacolo italiano. Tra le tante ragazze, ad aver partecipato al memorabile programma, c’era Romina Mondello, uno dei volti più amati dai telespettatori del tempo. Il suo curriculum ha inizio ancora prima, quando nel 1991 ha vinto Miss estate Festivalbar e poi è approdata a Miss Italia per passare al programma Bulli e Pupe nel 1993. La vera fama però arriva appunto con Non è la Rai, condividendo il palco con personaggi come Ambra Angiolini, Alessia Merz ed anche Antonella Elia. Da quel momento in poi Romina Mondello ha realizzato di voler improntare il suo percorso lavorativo nell’arte della recitazione, tuffandosi con talento nel ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo storico show di Gianni Bomcompagni, Non è La Rai, ha sfornato molti talenti che oggi aleggiano tra i vari settori dello spettacolo italiano. Tra le tante ragazze, ad aver partecipato al memorabile programma, c’era, uno dei volti più amati dai telespettatori del tempo. Il suo curriculum ha inizio ancora prima, quando nel 1991 ha vinto Miss estate Festivalbar e poi è approdata a Miss Italia per passare al programma Bulli e Pupe nel 1993. La vera fama però arriva appunto con Non è la Rai, condividendo il palco con personaggi come Ambra Angiolini, Alessia Merz ed anche Antonella Elia. Da quel momento in poiha realizzato di voler improntare il suo percorso lavorativo nell’arterecitazione, tuffandosi con talento nel ...

SalvoTiconosco : @PaoloDebbio Giovanotto, sono 1 anno più 'anziano' di te, non rompere.... torna presto in tv, e meglio di prima. Ab… - zazoomblog : Non è La Rai ricordate Romina Mondello? Eccola oggi a 46 anni [FOTO] - #ricordate #Romina #Mondello? #Eccola… - SunshineMarcoB : Non condivido la critica di #Fedez a Non è la Rai come programma nocivo. Da lì sono uscite: Ambra Angiolini, Claudi… - davided81 : Romina Mondello, Vittoria Belvedere e Alice Evans sul set di Le ragazze di Piazza di Spagna - drewws_ : Ospiti prima puntata di #DomenicaIn: Romina Power, Loretta Goggi, Claudio Amendola, Anna Tatangelo, Mika e un messa… -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Mondello Ricordate Romina Mondello a Non è la Rai? Eccola oggi - FOTO LettoQuotidiano Non è la Rai, ricordate Romina? Eccola oggi. Con chi si è sposata?

Romina Mondello si è molto trasformata, oggi è difficile riconoscerla. Cosa fa oggi? Con chi si è sposata? Curiosi di sapere com’è diventata Romina Mondello da quando non è più a Non è la Rai? Molti d ...

Non è La Rai, ricordate Romina Mondello? Eccola oggi a 46 anni [FOTO]

Nata del 1974, gli esordi televisivi di Romina Mondello risalgono a Miss estate Festivalbar e Miss Italia nel 1992. Poi è arrivato il debutto in tv con ‘Belle Pupe‘ e la sua partecipazione al programm ...

Da Fabrizio Corona ad Angela da Mondello: svelati i grandi nomi del weekend televisivo

Il countdown per il weekend televisivo è già iniziato e, come di consueto, fioccano copiose le indiscrezioni su ospiti, interviste e collegamenti inediti. Per la nuova programmazione televisiva, gli a ...

Romina Mondello si è molto trasformata, oggi è difficile riconoscerla. Cosa fa oggi? Con chi si è sposata? Curiosi di sapere com’è diventata Romina Mondello da quando non è più a Non è la Rai? Molti d ...Nata del 1974, gli esordi televisivi di Romina Mondello risalgono a Miss estate Festivalbar e Miss Italia nel 1992. Poi è arrivato il debutto in tv con ‘Belle Pupe‘ e la sua partecipazione al programm ...Il countdown per il weekend televisivo è già iniziato e, come di consueto, fioccano copiose le indiscrezioni su ospiti, interviste e collegamenti inediti. Per la nuova programmazione televisiva, gli a ...