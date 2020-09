Roma, terrore in banca come nei film: pistola puntata contro dipendenti e clienti, poi la fuga con lo scooter (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti ieri mattina, giovedì 17 settembre 2020, a Roma presso la filiale di Colli Aniene della BPM. Intorno alle 11.15 due banditi, armati e col volto travisato, hanno fatto irruzione nella banca minacciando dipendenti e clienti. Rapina a Roma in zona Colli Aniene L’obiettivo dei rapinatori era quello di farsi consegnare il denaro custodito nella filiale. «Non possiamo aprirle, le casse sono a tempo», rispondono però i dipendenti sotto la minaccia di una pistola e di un taglierino. I criminali, a quel punto, si rivolgono allora ai due clienti presenti in quel momento nell’edificio: «Consegnateci tutto quello che avete!». Ottenuti denaro e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono stati attimi di puroquelli vissuti ieri mattina, giovedì 17 settembre 2020, apresso la filiale di Colli Aniene della BPM. Intorno alle 11.15 due banditi, armati e col volto travisato, hanno fatto irruzione nellaminacciando. Rapina ain zona Colli Aniene L’obiettivo dei rapinatori era quello di farsi consegnare il denaro custodito nella filiale. «Non possiamo aprirle, le casse sono a tempo», rispondono però isotto la minaccia di unae di un taglierino. I criminali, a quel punto, si rivolgono allora ai duepresenti in quel momento nell’edificio: «Consegnateci tutto quello che avete!». Ottenuti denaro e ...

CorriereCitta : Roma, terrore in banca come nei film: pistola puntata contro dipendenti e clienti, poi la fuga con lo scooter - miumiu_dim : RT @rep_roma: Civitavecchia cede: 'Il terrore di Bixio accelera la resa' [di STEFANO TOMASSINI] [aggiornamento delle 16:00] - Athena03038150 : RT @isabellaisola3: Una ragazzina sta male in metro a Roma e nessuno di chi le fosse accanto le da aiuto Il terrorismo dei media sta disuma… - marco_monf : RT @isabellaisola3: Una ragazzina sta male in metro a Roma e nessuno di chi le fosse accanto le da aiuto Il terrorismo dei media sta disuma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma terrore Negazionisti in piazza: basta col terrore ROMA on line Sardegna, catturato Johnny Lo Zingaro: l'arresto della polizia

È stato catturato dalla polizia Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro", 60 anni, evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari. È stato preso alle 8,15 dalla polizia in Sa ...

Steinmeier: Italia e Germania solidali contro la crisi pandemica -2-

Roma, 17 set. (askanews) - La visita a Milano vuole inviare, ha spiegato Steinmeier, un "triplice segnale". Il primo: un segnale di "partecipazione e solidarietà per la sofferenza". Steinmeier ha rico ...

Catturato “Johnny lo zingaro“ dopo essere scappato dal carcere di Sassari

Era nascosto in un casale in una zona rurale del Sassarese. Mastini è stato il bandito che ha suscitato terrore nella Roma degli anni ’70 e ’80, lasciando dietro di sé una lunga scia di crimini e ...

È stato catturato dalla polizia Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro", 60 anni, evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari. È stato preso alle 8,15 dalla polizia in Sa ...Roma, 17 set. (askanews) - La visita a Milano vuole inviare, ha spiegato Steinmeier, un "triplice segnale". Il primo: un segnale di "partecipazione e solidarietà per la sofferenza". Steinmeier ha rico ...Era nascosto in un casale in una zona rurale del Sassarese. Mastini è stato il bandito che ha suscitato terrore nella Roma degli anni ’70 e ’80, lasciando dietro di sé una lunga scia di crimini e ...