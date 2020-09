Roma, controlli a tappeto in Centro: fermato saltafila albanese, era ricercato (Di venerdì 18 settembre 2020) Era ben vestito e padrone della sua attività illecita, oltreché della lingua italiana, il saltafila fermato ieri dagli agenti della Polizia Locale Roma Capitale per le vie del Centro. Alla vista delle pattuglie, in servizio nei pressi dei Fori Imperiali, l’uomo si è dato alla fuga per poi essere fermato dagli operanti a Via Cavour, dopo un vero e proprio inseguimento . Privo di documenti è stato condotto al Comando di Via della Consolazione per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. Dai primi accertamenti è risultata a suo carico una nota di ricerca da parte della Questura, che ha preso in carico B.A. , 36enne di nazionalità albanese. Questo intervento si è reso possibile nell’ambito delle costanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Era ben vestito e padrone della sua attività illecita, oltreché della lingua italiana, ilieri dagli agenti della Polizia LocaleCapitale per le vie del. Alla vista delle pattuglie, in servizio nei pressi dei Fori Imperiali, l’uomo si è dato alla fuga per poi esseredagli operanti a Via Cavour, dopo un vero e proprio inseguimento . Privo di documenti è stato condotto al Comando di Via della Consolazione per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. Dai primi accertamenti è risultata a suo carico una nota di ricerca da parte della Questura, che ha preso in carico B.A. , 36enne di nazionalità. Questo intervento si è reso possibile nell’ambito delle costanti ...

virginiaraggi : Ancora un fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree della movida. Nel w… - CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto in Centro: fermato saltafila albanese, era ricercato - ProfidiAndrea : ?? #Milik, la #Roma impone i controlli alle ginocchia operate ?? Arek volerà a #Innsbruck dove la Roma vuole che gli… - enzomarangio : Questa mattina #Milik è volato in Svizzera per i controlli medici di rito. Quando la #Roma riceverà l'ok sulle cond… - TuttoQuaNews : RT @CalcioNews24: Milik Roma: controlli medici a Innsbruck. Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Milik Roma: controlli medici a Innsbruck. Le ultime Calcio News 24 Milik alla Roma, Dzeko alla Juve: ecco cosa manca

Nodi sciolti, quasi tutti. La serata di mercoledì aveva fatto intendere di essere il preludio alle intese totali. Intese raggiunte giovedì, giorno del definitiv ...

VIDEO TN - "Sei pronto per questa avventura con la Roma?": Milik intercettato alla partenza per le visite mediche

"Sei pronto per le visite mediche con la Roma?". Questa la domanda posta dai giornalisti che hanno intercettato Arek Milik all'aeroporto di Ciampino, alla quale il polacco non ha voluto rispondere. La ...

Droga in auto e a casa: blitz dei Carabinieri di Roma Eur, arrestato 26enne romano

Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 26enne romano che, a seguito di un controllo in via delle Sette Chiese, è stato trovato in possesso di tre i ...

Nodi sciolti, quasi tutti. La serata di mercoledì aveva fatto intendere di essere il preludio alle intese totali. Intese raggiunte giovedì, giorno del definitiv ..."Sei pronto per le visite mediche con la Roma?". Questa la domanda posta dai giornalisti che hanno intercettato Arek Milik all'aeroporto di Ciampino, alla quale il polacco non ha voluto rispondere. La ...Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 26enne romano che, a seguito di un controllo in via delle Sette Chiese, è stato trovato in possesso di tre i ...