Roma Capitale compie 150 anni: le iniziative per celebrare la Presa di Porta Pia (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Sabato 19 e domenica 20 settembre al Gianicolo torneranno ad ardere le fiaccole: in occasione della ricorrenza della Presa di Porta Pia, che quest’anno celebra i suoi 150 anni, si illuminera’ il Mausoleo Ossario Garibaldino, che nel fine settimana sara’ accessibile al pubblico in apertura straordinaria dalle 10 alle 20 in memoria dello storico avvenimento. La fiamma dei bracieri perimetrali del monumento di via Garibaldi ricordera’ infatti a romani e turisti che, nella storica data del 20 settembre 1870, gli scontri per la conquista di Roma allo Stato Italiano interessarono non solo il settore nord-est della citta’ e la via Nomentana in prossimita’ di Porta Pia, dove avvenne la storica breccia: i combattimenti coinvolsero invece piu’ punti della cinta muraria della citta’, assediata dalle truppe dell’esercito italiano decise a conquistare la citta’ al nuovo Regno d’Italia. Tra i luoghi in cui piu’ significativo fu l’urto bellico delle artiglierie italiane figura proprio il Gianicolo, fuori Porta S. Pancrazio, mentre nel Sacrario sottostante il Mausoleo riposano invece le spoglie dei caduti di quella memorabile giornata. Per non dimenticare questa pagina della nostra storia nazionale e in onore dell’importante anniversario, un ricco programma di iniziative dedicate, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si svolgeranno nelle due giornate, coinvolgendo, oltre che il Mausoleo Ossario Garibaldino, anche il Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina a Porta San Pancrazio. Qui, sabato 19 settembre alle ore 11.00 saranno coinvolti anche i piu’ piccoli con il laboratorio “Arrivano i bersaglieri!”, per bambini dai 6 agli 11 anni, incentrato sulle affascinanti figure dei soldati dal caratteristico elmo piumato rimasti a emblema dell’impresa (su prenotazione) mentre alle ore 17.00, al Mausoleo Ossario Garibaldino si svolgera’ la visita guidata “Dalla Repubblica Romana alla Presa di Porta Pia: il Gianicolo e il 20 settembre 1870” (prenotazione consigliata) rievocativa degli importanti avvenimenti storici occorsi tra il 1849 e il 1870 sul colle gianicolense per una futura Roma italiana. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Sabato 19 e domenica 20 settembre al Gianicolo torneranno ad ardere le fiaccole: in occasione della ricorrenza della Presa di Porta Pia, che quest’anno celebra i suoi 150 anni, si illuminera’ il Mausoleo Ossario Garibaldino, che nel fine settimana sara’ accessibile al pubblico in apertura straordinaria dalle 10 alle 20 in memoria dello storico avvenimento. La fiamma dei bracieri perimetrali del monumento di via Garibaldi ricordera’ infatti a romani e turisti che, nella storica data del 20 settembre 1870, gli scontri per la conquista di Roma allo Stato Italiano interessarono non solo il settore nord-est della citta’ e la via Nomentana in prossimita’ di Porta Pia, dove avvenne la storica breccia: i combattimenti coinvolsero invece piu’ punti della cinta muraria della citta’, assediata dalle truppe dell’esercito italiano decise a conquistare la citta’ al nuovo Regno d’Italia. Tra i luoghi in cui piu’ significativo fu l’urto bellico delle artiglierie italiane figura proprio il Gianicolo, fuori Porta S. Pancrazio, mentre nel Sacrario sottostante il Mausoleo riposano invece le spoglie dei caduti di quella memorabile giornata. Per non dimenticare questa pagina della nostra storia nazionale e in onore dell’importante anniversario, un ricco programma di iniziative dedicate, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si svolgeranno nelle due giornate, coinvolgendo, oltre che il Mausoleo Ossario Garibaldino, anche il Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina a Porta San Pancrazio. Qui, sabato 19 settembre alle ore 11.00 saranno coinvolti anche i piu’ piccoli con il laboratorio “Arrivano i bersaglieri!”, per bambini dai 6 agli 11 anni, incentrato sulle affascinanti figure dei soldati dal caratteristico elmo piumato rimasti a emblema dell’impresa (su prenotazione) mentre alle ore 17.00, al Mausoleo Ossario Garibaldino si svolgera’ la visita guidata “Dalla Repubblica Romana alla Presa di Porta Pia: il Gianicolo e il 20 settembre 1870” (prenotazione consigliata) rievocativa degli importanti avvenimenti storici occorsi tra il 1849 e il 1870 sul colle gianicolense per una futura Roma italiana.

virginiaraggi : Il Servizio Giardini di Roma Capitale continua a crescere ed è pronto ad assumere. Dopo aver già acquisito 71 nuovi… - Raiofficialnews : “Andremo in viaggio con @UlisseRai1 “volando” nel cielo di Roma per ammirare dall'alto e con un nuovo linguaggio le… - Roma : Più bus per la #Capitale, sono entrati in servizio 30 nuovi mezzi destinati al deposito di Grottarossa, a… - zazoomblog : Contrasto al riciclaggio: collaborazione tra Roma Capitale e Unità Informazione Finanziaria per l’Italia -… - longhiwilvit : RT @antoniopolito1: Domenica, 150 anni fa, Roma diventava capitale d’Italia (e anche, secondo Pirandello, il portacenere d’Italia). Speriam… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Capitale La proposta/Nicola Zingaretti: «Tutti insieme per Roma capitale del biomedicale» Il Messaggero Incidente in motorino per Andrea Salerno. Il direttore de La7 caduto per una buca a Roma

Andrea Salerno era in sella alla sua Vespa quando è rimasto vittima di una brutta caduta a Roma a causa di una buca. Incidente in motorino a Roma per il direttore di La7, Andrea Salerno. Salerno era i ...

Internazionali di Roma, ci sarà pubblico per semifinali e finali: lo annuncia Spadafora

“Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis, mille spettatori potranno assistere a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispette ...

Calciomercato Sassuolo: ritorno di fiamma della Roma per Scamacca

Sono ore calde per il reparto offensivo della Roma: via Edin Dzeko, diretto alla Juventus, dentro Arkadiusz Milik dal Napoli. Ma l’attaccante polacco potrebbe non essere l’unico centravanti ad andare ...

Andrea Salerno era in sella alla sua Vespa quando è rimasto vittima di una brutta caduta a Roma a causa di una buca. Incidente in motorino a Roma per il direttore di La7, Andrea Salerno. Salerno era i ...“Finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis, mille spettatori potranno assistere a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispette ...Sono ore calde per il reparto offensivo della Roma: via Edin Dzeko, diretto alla Juventus, dentro Arkadiusz Milik dal Napoli. Ma l’attaccante polacco potrebbe non essere l’unico centravanti ad andare ...