Roccapiemonte | tamponi per le categorie a rischio contagio in vista dell’apertura scuole

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone, comunicano che questa mattina, d’intesa con l’Asl Salerno, Distretto 60, è in corso la somministrazione deiCovid-19 ai dipendenti comunali dellemaggiormente adida Coronavirus e che, in prossimità della ripresa dell’anno scolastico, per via della naturale destinazione del loro impiego, sono preposti ad avere contatto con gli studenti e con gli ambienti delle. Nello specifico, l’accertamento investirà gli uomini del corpo della Polizia Locale, tutti gli addetti delle squadre esterne e di manutenzione, i dipendenti del Servizio Sociale e dell’Ufficio delle Politiche Scolastiche. Certi di ...