“Ripartire dal lavoro”, Sindacati in piazza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – “Ripartire dal Lavoro”: questo lo slogan della mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil che si svolge oggi, venerdì 18 settembre, in 23 piazze d’Italia. Dopo “La notte del Lavoro” del 29 luglio scorso, le tre confederazioni hanno organizzato una giornata di mobilitazione nazionale con iniziative regionali con un doppio obiettivo: avanzare proposte e, al contempo, rivendicare un ruolo di partecipazione attiva nella costruzione del futuro del Paese, dopo l’emergenza Covid. Il messaggio è chiaro: “Il Governo riparta dallo sviluppo e dai lavoratori”. E soprattutto, “faccia delle scelte”. Nel mirino, il mancato rinnovo dei contratti della sanità privata “fermi a 14 anni fa”, la mancata immissione in ruolo “di oltre 200mila precari della scuola”, il mancato rinnovo dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – “Ripartire dal Lavoro”: questo lo slogan della mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil che si svolge oggi, venerdì 18 settembre, in 23 piazze d’Italia. Dopo “La notte del Lavoro” del 29 luglio scorso, le tre confederazioni hanno organizzato una giornata di mobilitazione nazionale con iniziative regionali con un doppio obiettivo: avanzare proposte e, al contempo, rivendicare un ruolo di partecipazione attiva nella costruzione del futuro del Paese, dopo l’emergenza Covid. Il messaggio è chiaro: “Il Governo riparta dallo sviluppo e dai lavoratori”. E soprattutto, “faccia delle scelte”. Nel mirino, il mancato rinnovo dei contratti della sanità privata “fermi a 14 anni fa”, la mancata immissione in ruolo “di oltre 200mila precari della scuola”, il mancato rinnovo dei ...

Notiziedi_it : Bombardieri “Ripartire dal lavoro” - laboescapes : #formazione La prossima scuola di #MondiMigranti si terrà a #Brescia dal 5 all’ #8ottobre, domanda entro… - terraccianoFim : RT @EvangeliGerardo: ??Mobilitazione nazionale #Basilicata?? Cgil Cisl Uil tornano in piazza per “ripartire dal lavoro” #FimCisl?? Intervento… - cgil_sicilia : #Ripartiredallavoro e dal Mezzogiorno per fare ripartire il Paese. I sindacati da Palermo chiedono interventi al go… - Nutizieri : 'Ripartire dal lavoro', sindacati in Piazza: 'Fine blocco licenziamenti, scongiurare disastro sociale'|VIDEO… -