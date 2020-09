Ripalta Cremasca, abbandonano i rifiuti davanti alla discarica: scattano le fototrappole (Di venerdì 18 settembre 2020) Ripalta Cremasca, Cremona,, 18 settembre 2020 - Un malcostume difficile da estirpare: abbandonare sacchi di rifiuti davanti alla discarica di S. Michele, territorio di Ripalta Cremasca , negli ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 settembre 2020), Cremona,, 18 settembre 2020 - Un malcostume difficile da estirpare: abbandonare sacchi didi S. Michele, territorio di, negli ...

cremaonline : #RipaltaCremasca: #AutunnoRipaltese. Rassegna Film sotto le stelle, tre proiezioni a settembre Clicca per i dettag… - andrea61990928 : RT @LegaSalvini: Oggi presenti in piazza a Como, San Cataldo (Caltanissetta), Ripalta Cremasca (Cremona), Talmassons (Udine), Budoia (Udine… - Noiconsalvini : Oggi presenti in piazza a Como, San Cataldo (Caltanissetta), Ripalta Cremasca (Cremona), Talmassons (Udine), Budoia… - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: Oggi presenti in piazza a Como, San Cataldo (Caltanissetta), Ripalta Cremasca (Cremona), Talmassons (Udine), Budoia (Udine… - Carmine13051963 : RT @LegaSalvini: Oggi presenti in piazza a Como, San Cataldo (Caltanissetta), Ripalta Cremasca (Cremona), Talmassons (Udine), Budoia (Udine… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripalta Cremasca Ripalta Cremasca, precipita dal balcone mentre fa dei lavori: 52enne ferito IL GIORNO Rotary Club Visconteo, ‘a villa Toscanini una serata in onore di tutta la sanità cremasca’

Il Rotary club Pandino Visconteo, presieduto da Marianna Patrini, ha scelto la prestigiosa villa Toscanini di Ripalta Guerina per una serata tanto attesa quanto speciale. Fortemente voluta per ringraz ...

Ripalta Cremasca, precipita dal balcone mentre fa dei lavori: 52enne ferito

Un volo da un’altezza di quattro metri che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Invece il protagonista di questo infortunio, un 52enne di Zappello, frazione di Ripalta Cremasca pare se la sia cavat ...

Ripalta Cremasca: Film sotto le stelle, tre proiezioni a settembre

Ripalta Cremasca. Per la rassegna Film sotto le stelle, dedicata al tema del viaggio, in programma la proiezione di tre pellicole a settembre. Mercoledì 16 alle 21 nel giardino comunale Priscilla la r ...

Il Rotary club Pandino Visconteo, presieduto da Marianna Patrini, ha scelto la prestigiosa villa Toscanini di Ripalta Guerina per una serata tanto attesa quanto speciale. Fortemente voluta per ringraz ...Un volo da un’altezza di quattro metri che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Invece il protagonista di questo infortunio, un 52enne di Zappello, frazione di Ripalta Cremasca pare se la sia cavat ...Ripalta Cremasca. Per la rassegna Film sotto le stelle, dedicata al tema del viaggio, in programma la proiezione di tre pellicole a settembre. Mercoledì 16 alle 21 nel giardino comunale Priscilla la r ...