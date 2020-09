Rinnovo Hysaj, l’agente: «Può saltare se non si fa entro il 5 ottobre» (Di sabato 19 settembre 2020) L’agente di Hysaj ha parlato del Rinnovo del suo assistito con il Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo nella giornata odierna Mario Giuffredi, l’agente di Elseid Hysaj, ha parlato del Rinnovo del proprio assistito con il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Punto Nuovo: «Il Napoli gli rinnovi il contratto entro il 5 ottobre, altrimenti non so più se questo Rinnovo si farà. Cerco sempre di essere collaborativo. L’agente è il punto d’incontro tra calciatore e club, bisogna essere bravi a far ragionare entrambe le parti. C’è stato qualche passo in avanti e tutto andrà più veloce dopo la cessione di Milik perché avranno un pensiero in meno. Il mio interesse è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) L’agente diha parlato deldel suo assistito con il Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo nella giornata odierna Mario Giuffredi, l’agente di Elseid, ha parlato deldel proprio assistito con il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Punto Nuovo: «Il Napoli gli rinnovi il contrattoil 5, altrimenti non so più se questosi farà. Cerco sempre di essere collaborativo. L’agente è il punto d’incontro tra calciatore e club, bisogna essere bravi a far ragionare entrambe le parti. C’è stato qualche passo in avanti e tutto andrà più veloce dopo la cessione di Milik perché avranno un pensiero in meno. Il mio interesse è ...

Salvato95551627 : RT @EuropaCalcio: #Giuffredi rinnovo #Hysaj: 'Sono fiducioso. #Koulibaly? Per me resta' - #EuropaCalcio - EuropaCalcio : #Giuffredi rinnovo #Hysaj: 'Sono fiducioso. #Koulibaly? Per me resta' - #EuropaCalcio - gr__1997 : @Gennaro982 @Torrenapoli1 Infatti trattano il rinnovo a Hysaj, che può giocare anche a sinistra. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: HYSAJ - L'agente: 'Rinnovo con il Napoli? Sono fiducioso, ma non dipende più da me' - MundoNapoli : Ag. Hysaj: “Passi in avanti per il rinnovo “ -