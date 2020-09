Rinnovo Gasperini | accordo raggiunto fino al 2023 con l’opzione di un anno

(Di venerdì 18 settembre 2020)alcon l’opzione di un: manca soltanto il comunicato ufficiale Gian Pierocontinua la sua avventura con l’Atalanta. Il tecnico di Grugliasco, come riportato da Tuttosport, ha firmato il suo prolungamento di contrattoal(in scadenza nel 2024) con l’opzione sul secondo. L’allenatore nerazzurro è arrivato a Bergamo nel 2016 e al termine dell’attualeavrà trascorso 7 anni in nerazzurro. Una sorta di Alex Ferguson, con il “rischio” di rimanere sulla panchina atalantina per ben otto stagioni. Leggi su Calcionews24.com

MomentiCalcio : #Atalanta, #Gasperini ha firmato il rinnovo: i dettagli - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini ha firmato il rinnovo del contratto: i dettagli: Dopo tre acquisti di spessore- Aleksey Miranch… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Gasperini

Calciomercato.com

Domenica 20 e lunedì 21 settembre i maceratesi saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, l’elezione del presidente d ...(ANSA) - ROMA, 14 SET - Di nuovo Juve, ma stavolta il pronostico è meno netto: in vista dell'inizio del campionato, gli analisti SNAI confermano i bianconeri come favoriti per lo scudetto, dando loro ...Il Papu Gomez resta all’Atalanta. Si sono ormai spente le sirene arabe delle scorse settimane, accese quando l’Al Nassr ha offerto al talento argentino un contratto da 8 milioni a stagione. Un’offerta ...