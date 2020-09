Riapertura stadi, Spadafora: «Fino a 1.000 spettatori in tutte le competizioni sportive all’aperto» (Di venerdì 18 settembre 2020) Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato la decisione del CTS. Sarà possibile aprire gli impianti a 1.000 persone Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato la decisione del CTS (Riapertura impianti Fino a 1.000 persone per le manifestazioni all’aperto). Ecco le dichiarazioni: «Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l’audizione che ho richiesto. Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito all’esigenza di non differenziare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Il ministro dello Sport Vincenzoha commentato la decisione del CTS. Sarà possibile aprire gli impianti a 1.000 persone Il ministro dello Sport Vincenzoha commentato la decisione del CTS (impiantia 1.000 persone per le manifestazioni all’aperto). Ecco le dichiarazioni: «Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l’audizione che ho richiesto. Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito all’esigenza di non differenziare ...

Christian Vieri, riparte il campionato. «Purtroppo ancora senza gente allo stadio. Così è obiettivamente un altro sport. Speriamo che presto ci sia almeno una riapertura parziale, in massima sicurezza ...

Serie A capienza stadi ridotta – La Francia ha illuminato il sentiero riaprendo parzialmente gli stadi ai tifosi dopo essere stato il primo grande campionato a dire stop nella scorsa primavera. La Ger ...

'In sicurezza, ma si riaprano gli stadi'. E’ quanto chiede in una interrogazione alla Giunta regionale Michele Barcaiuolo, consigliere di Fratelli d’Italia: “Siamo davanti ad una gestione incongruente ...

