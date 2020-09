Riapertura stadi, l’annuncio di Spadafora: “Ammessi 1000 spettatori alle competizioni all’aperto” (Di venerdì 18 settembre 2020) L'annuncio di Vincenzo Spadafora."Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport. Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso". Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo Sport a seguito della decisione del CTS.Una decisione che, "verrà ufficializzata nelle prossime ore. Ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) L'annuncio di Vincenzo."Finalmente, già a partire dsemifinali e dfinali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere millea tutte lesportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport. Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso". Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo Sport a seguito della decisione del CTS.Una decisione che, "verrà ufficializzata nelle prossime ore. Ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la ...

