“Respira” Ecco il manifesto-motto del Blocco Studentesco contro la scuola del governo

Roma, 18 set – Respira. Soltanto questo termine, una sola parola per un nuovo motto. E se li osservate uno accanto all'altro, perfettamente allineati sui muri, i manifesti affissi dal Blocco Studentesco in tutta Italia sono di sicuro impatto perché il motto riportato in maiuscolo si legge tutto d'un fiato come un mantra: respira, respira, respira. Dunque riprendi ossigeno, alza la testa e lotta. I ragazzi del Fulmine cerchiato hanno iniziato così l'anno scolastico, respirando e invitando a respirare tutti gli studenti. "Un messaggio chiaro – si legge nella nota diffusa dal Blocco Studentesco – che vuole arrivare dritto al cuore degli studenti italiani che in questi giorni (e nei prossimi) saranno costretti a rientrare nelle scuole ...

