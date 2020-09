(Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo quanto scriveRoma, a convincere definitivamentea scegliere il club giallorosso è stata una video chiamata da parte di Paulo. Il tecnico gli ha ribadito la centralità nel suo progetto. “Una video chiamata di: la mossa decisiva per il sì dialla Roma è arrivata nella serata di mercoledì. Un contatto deciso, senza fronzoli, in cui il tecnico portoghese ha sciolto il cuore in bilico delpolacco: «su di te, sei ilmia». Parole che hanno convinto il— a cui è stata promessa la maglia numero 9 — a sposare la ...

napolista : Repubblica: Fonseca a Milik «Punto su di te, sei il centravanti ideale della mia squadra» La video chiamata del tec… - MondoNapoli : Repubblica - Fonseca ha convinto Milik con una frase - - fabiospes1 : @Banto000 @giangolz @Giorgio_Mas @Roma_in_Azione @GiovaPassal “Fu coniata da Eleonora Pimentel Fonseca durante le b… - forzaroma : #Friedkin in città. Difesa, #Fonseca ritrova #Smalling #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Fonseca

Per Godin non vanno quindi escluse altre destinazioni. In questi due giorni, per esempio, è saltata fuori la pista che conduce alla Roma. Stando a ‘La Repubblica’ il 34enne nativo di Salto è stato pro ...“Vieni da noi, sei il nostro numero 9 ideale”. Con queste parole, riportate dall’edizione odierna di Repubblica, il tecnico della Roma Paulo Fonseca avrebbe definitivamente sciolto le riserve di Arek ...Arek Milik è ormai ad un passo dalla Roma. Il centravanti polacco è stato fortemente voluto dal tecnico portoghese dei giallorossi, Paulo Fonseca. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica racconta ...