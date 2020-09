Renato Zero: ecco la tracklist di Zerosettanta (Di venerdì 18 settembre 2020) Renato Zero a ridosso del nuovo progetto discografico che uscirà il 30 settembre in contemporanea con il suo compleanno, svela la tracklist di Zerosettanta Renato Zero annuncia la tracklist di Zerosettanta a poche ore dal rilascio del nuovo singolo. Il cantautore romano il prossimo 30 settembre compirà 70 anni, ma il regalo di compleanno lo ha fatto lui ai suoi fan, anticipando le tracce del nuovo album. Dunque Renato Zero festeggerà il compleanno a cifra tonda con il rilascio del terzo volume dell’opera, alla quale seguiranno il 2° e il 1° volume del cofanetto. Il disco è già in pre-order e conta una manciata di ore dalla pubblicazione di L’Angelo Ferito ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020)a ridosso del nuovo progetto discografico che uscirà il 30 settembre in contemporanea con il suo compleanno, svela ladisettantaannuncia ladisettanta a poche ore dal rilascio del nuovo singolo. Il cantautore romano il prossimo 30 settembre compirà 70 anni, ma il regalo di compleanno lo ha fatto lui ai suoi fan, anticipando le tracce del nuovo album. Dunquefesteggerà il compleanno a cifra tonda con il rilascio del terzo volume dell’opera, alla quale seguiranno il 2° e il 1° volume del cofanetto. Il disco è già in pre-order e conta una manciata di ore dalla pubblicazione di L’Angelo Ferito ...

FraFlowers : Sta mattina buongiorno solo ad Annalisa e Renato Zero??????#Nuda #Zerosettanta - FINELINE21 : @_Canyon_Moon__ Qualche tempo fa non era così, ma adesso veramente è un incubo. In ogni caso a me il tweet è piaciu… - louisScolours : @HSfakereal_ Mi è partito renato zero in testa aiut?? Comunque la trama parla di ciò, ovvero di questo che è innamo… - rockolpoprock : Renato Zero, allo specchio, se la prende con la pandemia - sicilianipasion : RT @SkyTG24: Renato Zero annuncia il nuovo singolo: 'L'angelo ferito' -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Zero Renato Zero svela la track list del nuovo album di inediti "Zerosettanta" CrotoneOK.it Tiziano Ferro lancia un messaggio contro il razzismo: “Sono pronto ad aiutare la famiglia di Willy”

Il cantante ha poi parlato dell’uscita del suo album di cover. Tiziano Ferro ha rilasciato un’intervista al Corriere per parlare del suo album di cover in uscita a breve ma non solo. Il cantante origi ...

Renato Zero, allo specchio, se la prende con la pandemia

L'artista romano torna con un nuovo singolo, il primo estratto dal suo prossimo - ambizioso - progetto discografico. Ispirato dalla nostalgia e dalla pandemia. Tre dischi di inediti che usciranno uno ...

CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (18 Settembre) New Music Friday

Alicia Keys – Voto 7,50 – Ogni modalità di Alicia ci sorprende e ci mesmerizza. Talento puro! Samuele Bersani – Voto 7,50 – Samuele nel creare trame liriche è un maestro. Profondo, intenso, colto. I s ...

Il cantante ha poi parlato dell’uscita del suo album di cover. Tiziano Ferro ha rilasciato un’intervista al Corriere per parlare del suo album di cover in uscita a breve ma non solo. Il cantante origi ...L'artista romano torna con un nuovo singolo, il primo estratto dal suo prossimo - ambizioso - progetto discografico. Ispirato dalla nostalgia e dalla pandemia. Tre dischi di inediti che usciranno uno ...Alicia Keys – Voto 7,50 – Ogni modalità di Alicia ci sorprende e ci mesmerizza. Talento puro! Samuele Bersani – Voto 7,50 – Samuele nel creare trame liriche è un maestro. Profondo, intenso, colto. I s ...