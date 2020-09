Regno Unito, nuovo lockdown per 10 milioni di persone, paura per Londra (Di venerdì 18 settembre 2020) Coronavirus nel Regno Unito, nelle aree metropolitane di Manchester e Birmingham e nel Nordest del Paese c’è stata un’impennata di casi: si torna a chiudere Torna a far preoccupare la situazione nel Regno Unito a causa della pandemia da coronavirus. Dalla mezzanotte di oggi quasi dieci milioni persone in Gran Bretagna (su un popolazione totale di 66 milioni) saranno di nuovo in lockdown. I provvedimenti locali interessano soprattutto le regioni del Nordest dell’Inghilterra e le aree metropolitane di Manchester e Birmingham. Negli ultimi giorni il Regno Unito ha subito un’impennata dei contagi che ha visto ieri registrare oltre 4 mila nuovi casi a livello nazionale. I ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020) Coronavirus nel, nelle aree metropolitane di Manchester e Birmingham e nel Nordest del Paese c’è stata un’impennata di casi: si torna a chiudere Torna a far preoccupare la situazione nela causa della pandemia da coronavirus. Dalla mezzanotte di oggi quasi dieciin Gran Bretagna (su un popolazione totale di 66) saranno diin. I provvedimenti locali interessano soprattutto le regioni del Nordest dell’Inghilterra e le aree metropolitane di Manchester e Birmingham. Negli ultimi giorni ilha subito un’impennata dei contagi che ha visto ieri registrare oltre 4 mila nuovi casi a livello nazionale. I ...

