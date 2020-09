Regionali Puglia, Fitto a Maglie chiude la campagna elettorale: 'Coalizione unita' (Di venerdì 18 settembre 2020) Maglie - Una Coalizione unita per la chiusura della campagna elettorale: il candidato governatore del centrodestra Raffaele Fitto ha prima riunito tutti i coordinatori della Coalizione a Bari per un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 18 settembre 2020)- Unaper la chiusura della: il candidato governatore del centrodestra Raffaeleha prima riunito tutti i coordinatori dellaa Bari per un ...

matteosalvinimi : Anche in Puglia questa domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 bastano cinque minuti del… - NicolaPorro : Siamo in piena follia #Recoveryfund. E mentre #UrsulavonderLeyen promette di cambiare Dublino sulle #regionali in T… - borghi_claudio : @PaciollaNando Ma non credo proprio. Perché metti in bocca ad altri cose mai dette? - ve10ve : RT @MaxEMaxRoth: Se l'alleanza di governo ...cioé tutte le forze di governo fossero andate insieme alle regionali puglia e toscana era vint… - Carmela_oltre : RT @gianlucalfieri: #Regionali, 13 i #candidatiimpresentabili per l' #Antimafia. Problemi soprattutto in Campania e Puglia… -