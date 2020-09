Regionali, Di Battista contro il voto disgiunto: “Che significa ‘turarsi il naso’? La cabina elettorale non è un cesso pubblico” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Altro che voti disgiunti, che vuol dire votare turandosi il naso? Che cos’è la cabina elettorale, un cesso pubblico?”. Alessandro Di Battista torna a parlare in pubblico e lo fa dal palco di Bari, dove ha chiuso la campagna elettorale della candidata del Movimento 5 stelle, Antonella Laricchia. Di Battista, nel suo intervento, si è opposto fortemente alla logica del voto utile (che secondo il centrosinistra significherebbe dare la preferenza al candidato presidente, in questo caso, Michele Emiliano). “Il tema delle alleanze distrugge i progetti, vincere è un mezzo non un fine”, ha aggiunto. “Se per voi la Puglia, sotto Fitto e sotto Emiliano, ha avuto un progetto, rivotatela, se invece non lo pensate è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Altro che voti disgiunti, che vuol dire votare turandosi il naso? Che cos’è la, unpubblico?”. Alessandro Ditorna a parlare in pubblico e lo fa dal palco di Bari, dove ha chiuso la campagnadella candidata del Movimento 5 stelle, Antonella Laricchia. Di, nel suo intervento, si è opposto fortemente alla logica delutile (che secondo il centrosinistra significherebbe dare la preferenza al candidato presidente, in questo caso, Michele Emiliano). “Il tema delle alleanze distrugge i progetti, vincere è un mezzo non un fine”, ha aggiunto. “Se per voi la Puglia, sotto Fitto e sotto Emiliano, ha avuto un progetto, rivotatela, se invece non lo pensate è ...

