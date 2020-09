Regionali, Bersani ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Se cade la Toscana andrebbe male sia per Zingaretti che per Renzi” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Io credo che se cascasse la Toscana arriverebbe sui piedi di Zingaretti, ma anche sulla testa di Renzi”. Così il presidente di Articolo Uno, Pier Luigi Bersani, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, ha commentato, parafrasando, l’eventuale perdita ai seggi elettorali di Eugenio Giani, candidato del centrosinistra in uno dei feudi storici della sinistra italiana. “Chi guida il carro – continua l’ex ministro dello Sviluppo economico – deve dare un ‘tirone’: se stai fermo comincia un meccanismo paludoso”, ha ironizzato l’ex segretario del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Io credo che se cascasse laarriverebbe sui piedi di, ma anche sulla testa di;. Così il presidente di Articolo Uno, Pier Luigi, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sultutti i venerdì alle 22.45, ha commentato, parafrasando, l’eventuale perdita ai seggi elettorali di Eugenio Giani, candidato del centrosinistra in uno dei feudi storici della sinistra italiana. “Chi guida il carro – continua l’ex ministro dello Sviluppo economico – deve dare un ‘tirone’: se stai fermo comincia un meccanismo paludoso”, ha ironizzato l’ex segretario del ...

