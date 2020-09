Regionali 2020, il voto dei giovani. Fuga da una Liguria con poche prospettive: l’offerta è solo nel settore navale e turistico (Di venerdì 18 settembre 2020) Mare, tanto mare. E un porto, quello di Genova, che collega l’Italia al mondo. La Liguria ha un legame imprescindibile con l’acqua: non a caso il turismo balneare, il commercio e l’industria navale sono tra le attività che creano più posti di lavoro nella regione. Tralasciando questi settori, però, le opportunità si stanno prosciugando, spingendo sempre più giovani ad andare via per motivi di studio e di lavoro. È un tema, quello dell’invecchiamento della popolazione, che continua a riproporsi da anni nel dibattito pubblico, senza trovare soluzioni: almeno così dicono le statistiche e le storie che i giovani liguri raccontano. I nove candidati che, il 20 e il 21 settembre, si contenderanno la presidenza della Regione, non potranno eludere la ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 settembre 2020) Mare, tanto mare. E un porto, quello di Genova, che collega l’Italia al mondo. Laha un legame imprescindibile con l’acqua: non a caso il turismo balneare, il commercio e l’industriasono tra le attività che creano più posti di lavoro nella regione. Tralasciando questi settori, però, le opportunità si stanno prosciugando, spingendo sempre piùad andare via per motivi di studio e di lavoro. È un tema, quello dell’invecchiamento della popolazione, che continua a riproporsi da anni nel dibattito pubblico, senza trovare soluzioni: almeno così dicono le statistiche e le storie che iliguri raccontano. I nove candidati che, il 20 e il 21 settembre, si contenderanno la presidenza della Regione, non potranno eludere la ...

