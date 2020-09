Regionali, 13 candidati impresentabili: la lista della Commissione Antimafia (Di venerdì 18 settembre 2020) La Commissione parlamentare Antimafia ha stilato una lista con 13 candidati impresentabili alle prossime elezioni Regionali che si terranno il 20 e 21 settembre La Commissione parlamentare Antimafia ha stilato… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Laparlamentareha stilato unacon 13alle prossime elezioniche si terranno il 20 e 21 settembre Laparlamentareha stilato… L'articolo proviene da .

FMCastaldo : Alcune aree del #PD vorrebbero scaricare un'eventuale sconfitta alle regionali sul #M5S. La realtà però è che noi e… - TizianaFerrario : Perché i partiti non sono più cristallini nella selezione dei loro candidati? Alle Regionali, 13 sono impresentabi… - repubblica : Regionali, 13 i candidati impresentabili per l'Antimafia. Problemi soprattutto in Puglia e Campania (5 con De Luca)… - LorenzoMiglior1 : RT @MarcoTastardi: #Regionali, 13 i candidati #impresentabili per l'Antimafia. Problemi soprattutto in Puglia e Campania (5 con De Luca). P… - visigallidavide : Bell'articolo sul confronto organizzato dalla Diocesi di Genova. Il giornalista in poche righe centra i nostri temi… -