Referendum sul taglio dei parlamentari: le ragioni del sì e del no (Di venerdì 18 settembre 2020) ...e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 ., Fonte: http://www.riformeistituzionali.gov.it/... Leggi su newtuscia (Di venerdì 18 settembre 2020) ...e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 ., Fonte: http://www.riformeistituzionali.gov.it/...

lorepregliasco : Scenario da incubo sul referendum: il No vince nel resto d'Italia, ma passa il Sì grazie al traino 'artificiale' di… - fattoquotidiano : ENRICO LETTA PER IL SÌ L'ex premier sul referendum: 'Mi sentirei in contraddizione con me stesso se mi comportassi… - Giorgiolaporta : Gli elettori di #centrodestra si stanno esprimendo in queste ore in questo #sondaggio online sul… - xblunotte : RT @marco_gervasoni: La motivazione più falsa ed ipocrita. #iovotoNO Angela Nicotra sul voto: 'Dico Sì al referendum come primo passo per l… - uomoqualunque3 : RT @PossibileIt: Il #20settembre e il 21 si vota per il #referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: una riforma che 'taglia' su… -