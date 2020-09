**Referendum: Meloni, 'faccio passo indietro e aspetto responso cittadini'** (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - Sul referendum "faccio un passo indietro e aspetto il responso dei cittadini. Io sono favorevole al taglio dei parlamentari, lo sono sempre stata, tra l'altro il primo a tagliare i parlamentari fu il centrodestra. Se gli italiani faranno un'altra scelta si farà un altro governo, spero con le elezioni, e un'altra riforma migliore". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ai microfoni di Rtl 102.5. Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - Sul referendum "unildei. Io sono favorevole al taglio dei parlamentari, lo sono sempre stata, tra l'altro il primo a tagliare i parlamentari fu il centrodestra. Se gli italiani faranno un'altra scelta si farà un altro governo, spero con le elezioni, e un'altra riforma migliore". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ai microfoni di Rtl 102.5.

