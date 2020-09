Referendum: Fraccaro, ‘vittoria Sì sarà dei cittadini, legislatura più solida’ (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Girando per l’Italia la mia impressione è che i cittadini siano fortemente per il Sì. Se prevarrà non sarà la vittoria del M5S, ma quella dei cittadini, la Costituzione è di tutti e va aggiornata con riforme puntuali. Votare Sì servirà per rendere il Parlamento più efficiente e la legislatura più solida”. Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, intervistato da ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo Referendum: Fraccaro, ‘vittoria Sì sarà dei cittadini, legislatura più solida’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Girando per l’Italia la mia impressione è che isiano fortemente per il Sì. Se prevarrà non sarà la vittoria del M5S, ma quella dei, la Costituzione è di tutti e va aggiornata con riforme puntuali. Votare Sì servirà per rendere il Parlamento più efficiente e lapiù solida”. Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo, intervistato da ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo, ‘vittoria Sì sarà deipiù solida’ CalcioWeb.

Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché votare Sì? "Con questa riforma avremo un Parlamento più snello ed efficiente, se ne discute da 40 anni e tutti si ...

Deborah Bergamini, deputata FI, perchè votare No? "Perché non c’è alcuna riforma, ma solo una ghigliottina spinta dal populismo che compromette il funzionamento democratico per le generazioni future.

Il 20 e 21 settembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare per il referendum popolare confermativo sul testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre del 2019 ...

