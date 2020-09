Referendum e Amministrative, tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 19 settembre 2020) Domani, domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani sono chiamati a votare per il Referendum sul taglio dei parlamentari, per le Amministrative comunali e in 7 regioni, oltre che per due suppletive per seggi vacanti al Senato. Il quesito del Referendum riguarda la conferma o l'annullamento della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, approvata nell'ottobre 2019. Se vince il sì il numero dei deputati alla Camera scenderà da 630 a 400, quello dei senatori da 315 a 200. Se vince il no il numero dei parlamentari rimane quello attuale. Non c'è quorum, vince chi ottiene un voto in più.Per le Amministrative si vota in 1.178 Comuni italiani, fra cui 15 capoluoghi di provincia e 3 di regione. Sono invece chiamati a scegliere il ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 settembre 2020) Domani, domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani sono chiamati a votare per ilsul taglio dei parlamentari, per lecomunali e in 7 regioni, oltre che per due suppletive per seggi vacanti al Senato. Il quesito delriguarda la conferma o l'annullamento della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, approvata nell'ottobre 2019. Se vince il sì il numero dei deputati alla Camera scenderà da 630 a 400,dei senatori da 315 a 200. Se vince il no il numero dei parlamentari rimaneattuale. Non c'è quorum, vince chi ottiene un voto in più.Per lesi vota in 1.178 Comuni italiani, fra cui 15 capoluoghi di provincia e 3 di regione. Sono invece chiamati a scegliere il ...

