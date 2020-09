Referendum | contro il taglio dei seggi anche il repubblicano Del Pennino | durante Mani Pulite patteggiò al processo Enimont

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Si allunga la lista di personaggi legati alla stagione diin campo per il No alsuldei parlamentari. Dopo le prese di posizione di Paolo Cirino Pomicino (1 anno e 10 mesi per finanziamento illecito e corruzione), Carlo Tognoli (3 anni e 3 mesi per ricettazione), Paolo Pillitteri (4 anni per corruzione) e altri, con un intervento pubblicato su Il Riformista, ora si aggiungeAntonio Del. Deputato per 5 legislature e senatore fino al 2013, una vita nel Partitoitaliano, Delpatteggiò una pena di 2 mesi e 20 giorni nelper le tangenti. A ottobre 1994 un altro patteggiamento: 1 anno, 8 mesi e 20 giorni per mazzette relative alla ...