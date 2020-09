Referendum: con il Sì rimettiamo al centro i cittadini (Di venerdì 18 settembre 2020) In queste settimane il dibattito sul Referendum è stato molto ampio e credo che i cittadini siano dalla parte di chi ben ha spiegato le ragioni del sì. Lo abbiamo visto nelle piazze, giorno per giorno, dove in ogni occasione i cittadini ci hanno dimostrato che stiamo andando nella giusta direzione. Quest’anno abbiamo affrontato una crisi enorme che sotto moltissimi punti di vista ci ha messo di fronte a scelte che non avremmo mai pensato di dover fare. Il nostro Paese ha reagito e il suo storico ‘immobilismo’ burocratico e procedurale è stato stravolto da eventi più grandi. Credo, facendo un parallelo, che sia anche giunto il momento di scegliere di avere una rappresentanza democratica più snella e forte. Seicento parlamentari elettivi sono un numero adeguato per rappresentare tutte ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 18 settembre 2020) In queste settimane il dibattito sulè stato molto ampio e credo che isiano dalla parte di chi ben ha spiegato le ragioni del sì. Lo abbiamo visto nelle piazze, giorno per giorno, dove in ogni occasione ici hanno dimostrato che stiamo andando nella giusta direzione. Quest’anno abbiamo affrontato una crisi enorme che sotto moltissimi punti di vista ci ha messo di fronte a scelte che non avremmo mai pensato di dover fare. Il nostro Paese ha reagito e il suo storico ‘immobilismo’ burocratico e procedurale è stato stravolto da eventi più grandi. Credo, facendo un parallelo, che sia anche giunto il momento di scegliere di avere una rappresentanza democratica più snella e forte. Seicento parlamentari elettivi sono un numero adeguato per rappresentare tutte ...

pietroraffa : #Gruber:'Di Maio ha detto che chi vota No al referendum è un voltagabbana'. #Veltroni:'E allora chi stava al gover… - fattoquotidiano : ENRICO LETTA PER IL SÌ L'ex premier sul referendum: 'Mi sentirei in contraddizione con me stesso se mi comportassi… - M5S_Europa : Il #referendum di domenica e lunedì è il calcio d’inizio di una stagione di grandi riforme per l’#Italia. Il taglio… - Miti_Vigliero : RT @Morenozagor: Non credo sia giusto rivelare cosa voterò al referendum. Basta con la politica. Piuttosto, vi faccio ascoltare questa canz… - SebCochard_11 : RT @LucianoBarraCar: “Con economie che crescono poco, i profitti crescono poco, ma le rendite possono aumentare se cresce il grado di monop… -