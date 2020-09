Recuperato il cadavere dell’uomo che si è lanciato nel Tevere

Gazzettino : Cadavere di una donna recuperato nel canale: potrebbe essere la scomparsa di #este - PalermoToday : Trovato morto il sub disperso a Terrasini, cadavere recuperato sott'acqua - ParmaPsi : RT @parmapress_24: 20enne scomparso - Recuperato cadavere sotto il ponte della tangenziale a Moletolo, accertamenti in corso - https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Recuperato cadavere

RomaDailyNews

Dopo tre giorni di ricerche è stato trovato questa mattina il corpo di Emilio Russo, l'intellettuale e politico comasco del quale non si avevano notizie dal pomeriggio di martedì, quando era uscito pe ...Dopo tre giorni di ricerche è stato trovato questa mattina il corpo di Emilio Russo, l'intellettuale e politico comasco del quale non si avevano notizie dal pomeriggio di martedì, quando era uscito pe ...È mistero sul corpo senza vita trovato questa mattina in una cunetta a Ordona. Il cadavere di un uomo, probabilmente originario dell’Est Europa, è stato recuperato dai carabinieri lungo la SP110. I sa ...