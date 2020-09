Recovery Fund, Landini: “Il governo ci deve convocare. Referendum? La Cigil non dà indicazioni di voto” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Il sindacato non fa politica, la Cgil non dà indicazioni di voto ma dice alla gente di andare a votare e di usare la propria testa”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenuto a Napoli per la giornata di mobilitazione dei sindacati Cgil, Cisl e UIL. Landini a margine dell’incontro ha parlato dell’occasione unica che ha l’Italia di poter usufruire dei fondi europei. ”Il governo non ci ha ancora convocati su come spenderli. Vogliamo essere ascoltati. Sul Recovery Fund il presidente del Consiglio e il governo ci devono convocare. Non può essere – osserva – che ogni ministero, ogni Regione e Comune presentino una propria soluzione. Se spendere i soldi europei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Il sindacato non fa politica, la Cgil non dàdi voto ma dice alla gente di andare a votare e di usare la propria testa”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, intervenuto a Napoli per la giornata di mobilitazione dei sindacati Cgil, Cisl e UIL.a margine dell’incontro ha parlato dell’occasione unica che ha l’Italia di poter usufruire dei fondi europei. ”Ilnon ci ha ancora convocati su come spenderli. Vogliamo essere ascoltati. Sulil presidente del Consiglio e ilci devono. Non può essere – osserva – che ogni ministero, ogni Regione e Comune presentino una propria soluzione. Se spendere i soldi europei ...

