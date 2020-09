Ratched, trama, cast, anticipazioni della nuova serie Netflix (Di venerdì 18 settembre 2020) Direttamente da quel terribile nido del cuculo dove nessuno osava volare nel timore di restare letteralmente folgorato arriva la nuova serie di Ryan Murphy, Ratched. In 8 episodi ritroviamo l’indimenticabile e spaventoso personaggio creato dallo scrittore statunitense Ken Kesey, l’infermiera che nel romanzo e poi nell’omonimo film (diretto da Milos Forman), Qualcuno volò sul nido del cuculo, fronteggiava fino alle estreme conseguenze le intemperanze di Jack Nicholson. Il titolo della serie è appunto Ratched dal nome della stessa infermiera Mildred Ratched ed è disponibile in streaming su Netflix dal 18 settembre. American Horror Story: Cult, gli Usa secondo Ryan Murphy tra politica e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 18 settembre 2020) Direttamente da quel terribile nido del cuculo dove nessuno osava volare nel timore di restare letteralmente folgorato arriva ladi Ryan Murphy,. In 8 episodi ritroviamo l’indimenticabile e spaventoso personaggio creato dallo scrittore statunitense Ken Kesey, l’infermiera che nel romanzo e poi nell’omonimo film (diretto da Milos Forman), Qualcuno volò sul nido del cuculo, fronteggiava fino alle estreme conseguenze le intemperanze di Jack Nicholson. Il titoloè appuntodal nomestessa infermiera Mildreded è disponibile in streaming sudal 18 settembre. American Horror Story: Cult, gli Usa secondo Ryan Murphy tra politica e ...

