Ratched, la serie TV è disponibile da oggi, 18 settembre 2020 su Netflix (Di venerdì 18 settembre 2020) Ryan Murphy continua a collaborare con la piattaforma streaming Netflix e dopo aver rilasciato la miniserie Hollywood, venerdì 18 settembre 2020 tocca a Ratched. La serie TV è molto attesa dai fan del produttore che ha sempre riuscito a creare prodotti in grado di stupire gli spettatori. Basti pensare a show, come per esempio American Horror Story o Scream Queens. La protagonista assoluta del nuovo show sarà Sarah Paulson, la quale interpreterà l’infermiera Mildred Ratched. Il tutto si basa sul film Qualcuno volò sul nido del cuculo che vedeva come protagonista Jack Nicholson. Infatti lui arrivò nella struttura solo nel 1963 e proprio in quel periodo fece la conoscenza della diabolica infermiera (Louise Fletcher). La ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 settembre 2020) Ryan Murphy continua a collaborare con la piattaforma streaminge dopo aver rilasciato la miniHollywood, venerdì 18tocca a. LaTV è molto attesa dai fan del produttore che ha sempre riuscito a creare prodotti in grado di stupire gli spettatori. Basti pensare a show, come per esempio American Horror Story o Scream Queens. La protagonista assoluta del nuovo show sarà Sarah Paulson, la quale interpreterà l’infermiera Mildred. Il tutto si basa sul film Qualcuno volò sul nido del cuculo che vedeva come protagonista Jack Nicholson. Infatti lui arrivò nella struttura solo nel 1963 e proprio in quel periodo fece la conoscenza della diabolica infermiera (Louise Fletcher). La ...

NetflixIT : Qui ci sono 29 validissimi motivi per guardare Ratched, gli altri li trovate su Netflix: Ratched, la nuova serie di… - cocoa_key : RT @vogue_italia: La superlativa Sharon Stone è una lady di ferro, Lenore Osgood, che vive su un trono dorato in una villa da favola eppure… - rossovvelvet : Fun fact: la serie è dedicata all'infermiera de 'qualcuno volò nel nido del cuculo', filmone. #Ratched - katywifenjw : iconica come sempre, in assoluto una delle mie attrici preferite da 5 anni. l’ho amata fin da subito. ogni film/ser… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Qualcuno volò sul nido del cuculo: riscopriamo il film che ha ispirato la serie Ratched… -