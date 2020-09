Quella breve parentesi politica dell’artista Piero Manzoni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ma quante cose è riuscito a fare in così poco tempo! Senza essere riuscito neppure ad attraversare la conradiana linea d’ombra, è morto il 6 febbraio 1963 prima di compiere trent’anni,è uno di quei personaggi che più lo studi e più vengono fuori aspetti del tutto particolari, inediti addirittura. Ovviamente il mondo fuori lo conosce soprattutto per la Merda d’artista, che non è una rivisitazione del readymade duchampiano ma l’estensione estrema del corpo del suo autore, non è soltanto provocazione, o almeno lo è in parte, e contiene un sottile ragionamento di natura economica: novanta barattoli, sigillati e numerati, contenenti 30 grammi di cacca umana, venduta al prezzo corrente dell’oro. Insomma quel che potrebbe valere l’arte ...