Quasi 2 mila nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - In crescita i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.907 positivi, contro i 1.585 di ieri. Per di più con un numero leggermente inferiore di tamponi, 99.839 contro 101.773 di ieri. Lieve calo dei decessi, 10 (erano 13, 24 ore fa). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In ben 8 regioni si registrano aumenti a tre cifre: il più sensibile in Lombardia (224 casi), seguita da Campania (208), Lazio (193) e Sicilia (179). Solo la Basilicata a zero casi. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale a 294.932. A segnalare vittime nelle 24 ore sono Lombardia (2), Veneto (2), Puglia (2), e una ciascuna Emilia Romagna, Sicilia, Abruzzo e Sardegna. I decessi totali sono ora 35.668. Aumentano i guariti, 853 oggi contro i 689 di ieri, per ... Leggi su agi (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - In crescita icasi di coronavirus in: oggi si registrano 1.907 positivi, contro i 1.585 di ieri. Per di più con un numero leggermente inferiore di tamponi, 99.839 contro 101.773 di ieri. Lieve calo dei decessi, 10 (erano 13, 24 ore fa). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In ben 8 regioni si registrano aumenti a tre cifre: il più sensibile in Lombardia (224 casi), seguita da Campania (208), Lazio (193) e Sicilia (179). Solo la Basilicata a zero casi. Il totale deiati dall'inizio dell'epidemia sale a 294.932. A segnalare vittime24 ore sono Lombardia (2), Veneto (2), Puglia (2), e una ciascuna Emilia Romagna, Sicilia, Abruzzo e Sardegna. I decessi totali sono ora 35.668. Aumentano i guariti, 853 oggi contro i 689 di ieri, per ...

“Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 193 casi di questi 108 sono a Roma e zero i decessi. Nella valutazione del Ministero il valore RT è a 0.54. Nella Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ...

AGI - In crescita i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.907 positivi, contro i 1.585 di ieri. Per di più con un numero leggermente inferiore di tamponi, 99.839 contro 101.773 di ...

"Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 193 casi di questi 108 sono a Roma e zero i decessi. Nella valutazione del Ministero il valore RT è a 0.54. Nella Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ...