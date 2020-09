PS5 meno potente come Xbox Series S? ' Questo tipo di console non ha mai avuto grandi risultati'

(Di venerdì 18 settembre 2020) PlayStation considerava unaPS5 con specifiche inferiori simile aS, ma temeva che sarebbe diventata rapidamente obsoleta, ha detto il CEO Jim Ryan.In un'intervista con il sito giapponese AV Watch (tradotta da VGC), il dirigente ha affermato che, sulla base della ricerca di Sony, le"a basso prezzo e con specifiche ridotte non hannoin passato"."La prima cosa che vorrei dire è che rispetto la decisione di ogni competitor e le loro filosofie", ha detto Ryan.Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 meno

Sony aveva preso in considerazione l’idea di una PS5 meno potente e più economica da affiancare al modello base, come rivelato da Jim Ryan, CEO di SIE. Le ricerche dell’azienda hanno però concluso che ...Per la prima volta Xbox arriverà al lancio di una nuova generazione con due soluzioni con caratteristiche hardware leggermente diverse e prezzi molto diversi. Xbox Series S, prima conosciuta con il no ...PS5 è finalmente disponibile per l'acquisto attraverso preorder, nel caso siate stati così fortunati da essere nel posto giusto al momento giusto quando questi sono stati aperti a sorpresa, e già emer ...