Programmi TV di stasera, sabato 19 settembre 2020. Su Rai3 in 1^Tv «Chiamami col tuo nome» (Di sabato 19 settembre 2020) Timothée Chalamet e Armie Hammer in Chiamami col tuo nome Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle - Nuova Stagione Si accendono i riflettori sulla pista di Ballando con le stelle. Giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli, si conferma uno degli appuntamenti annuali più attesi e seguiti del palinsesto televisivo. La nuova edizione sfodera un cast che promette scintille: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Samuel Peron, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 settembre 2020) Timothée Chalamet e Armie Hammer incol tuoRai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle - Nuova Stagione Si accendono i riflettori sulla pista di Ballando con le stelle. Giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli, si conferma uno degli appuntamenti annuali più attesi e seguiti del palinsesto televisivo. La nuova edizione sfodera un cast che promette scintille: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Samuel Peron, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – ...

xrobyin : Oh stasera tre programmi Kanye west che sclera i biglietti di Imola calmiamoci - _closedeyes_ : STASERA CI SONO TROPPI PROGRAMMI IN TV AOOOOOOO - uarenotlou_ : che bello avere la Smart tv per recuperare i programmi che ti sei perso per stupidità ( nel mio caso: pensavo faces… - SalvatoreCow : #staseraintv non c'è proprio nulla da vedere ????#taleequaleshow #GFVIP #bakeoff #fratellidicrozza #propagandalive… - Loan1956 : Che miseria i programmi di rete 4 a iniziare da Stasera Italia. Venduti tutti -