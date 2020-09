Prima settimana di scuola: tante le lezioni sospese per Covid-19 (Di venerdì 18 settembre 2020) La Prima settimana di scuola si sta concludendo e, come previsto, c’è stato un aumento dei casi positivi al coronavirus. Sono già parecchi gli stop alle lezioni, mentre in alcune regioni si sta valutando di posticipare il rientro a scuola Nonostante la situazione il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è alquanto positivo. “Il Paese è forte e sta dimostrando di saper vincere anche questa partita della riapertura delle scuole”, ha affermato. Leggi anche –> Covid, il bollettino di oggi: contagi in lieve crescita, +5 in terapia intensiva Coronavirus, riapertura scuola Classi o intere sezioni sono state perciò costretti a sospendere le lezioni e a proseguire con la didattica ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Ladisi sta concludendo e, come previsto, c’è stato un aumento dei casi positivi al coronavirus. Sono già parecchi gli stop alle, mentre in alcune regioni si sta valutando di posticipare il rientro aNonosla situazione il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è alquanto positivo. “Il Paese è forte e sta dimostrando di saper vincere anche questa partita della riapertura delle scuole”, ha affermato. Leggi anche –>, il bollettino di oggi: contagi in lieve crescita, +5 in terapia intensiva Coronavirus, riaperturaClassi o intere sezioni sono state perciò costretti a sospendere lee a proseguire con la didattica ...

Ultime Notizie dalla rete : Prima settimana Prima settimana di scuola, decine di stop lezioni per Covid in tutta Italia TGCOM DIRETTA MotoGP, GP Misano 2 LIVE: Dovizioso e Valentino Rossi in corsa per il Mondiale

Sul circuito di Misano, dove la scorsa settimana si è disputato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che ha visto la prima vittoria in carriera del nostro Franco Morbidelli) si ...

Morbidelli: “Saltare i test non condizionerà il weekend”

Franco Morbidelli arriva al Gran Premio dell’Emilia Romagna forte del successo di domenica scorsa a Misano, ma non avrà i riferimenti dei test di martedì scorso. Il pilota Yamaha però non pensa che av ...

I FILM DEL FINE SETTIMANA

Tra le prime donne ad avvicinarsi ai temi del femminismo e del socialismo, Eleanor partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l'abolizione del lavoro minorile. La sua vita ...

