Prezzo iPhone 12 al rialzo rispetto al passato | quanto costeranno i nuovi modelli

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ildi12 sarà sostanzialmente una mera formalità con cui fare i conti. D’altronde gli appassionati di tecnologia e fan degli smartphone targati Apple sanno di essere di fronte ai cosiddetti top di gamma. Ecco che quindi prepararsi ad aprire il portafogli e a sganciare una cifra considerevole è ampiamente messo in considerazione prima dell’acquisto dell’ultimo ritrovato tecnologico. Questo non toglie comunque che riuscire a risparmiare qualcosina suldi12 può far bene alle tasche degli utenti. Un’eventualità che pare non essere destinata a concretizzarsi con il nuovo melafonino. Le ultime indiscrezioni parlano abbastanza chiaro, e riportano di un rincaro dei dispositivi della casa di Cupertino. Che, nel momento in cui passeranno ...