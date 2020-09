Previsioni Meteo | attenzione al Sud | la coda del Medicane continua ad alimentare maltempo | forti temporali anche Sabato in Calabria

(Di venerdì 18 settembre 2020)– Non è ancora finita. Mentre l’Uragano Mediterraneo “Udine” si sta abbattendo con grande violenza sulla Grecia, provocando gravi danni sulle isole Ionie enell’entroterra ellenico, al Sud Italia è tornato a splendere il sole e le temperature sono nuovamente miti, estive, con picchi di +30°C. Nelle prossime ore, però, la “” dell’uragano continuerà a determinare episodi di instabilità, seppur più localizzati e sparsi a macchia di leopardo, ancora intensi. In modo particolare domani,19 Settembre, avremo deiinche colpiranno soprattutto le Serre e l’Aspromonte con locali nubifragi nelle zone interne. ...

L’attenzione generale è ancora focalizzata sul ciclone mediterraneo di forza insolita, che ha assunto caratteristiche tropicale ed imperversa ancora sullo Ionio prima dell’imminente impatto sulla Grec ...Siamo alla fine del mese di settembre ma le temperature ci riportano indietro con il calendario, in piena estate, è anche per il caldo che la campagna olivicola in provincia di Arezzo si avvicina a gr ...Le previsioni meteo aggiornate per la regione LAZIO.