Ticinonline : «Presidio antirazzista» rosso-verde contro le politiche di Gobbi #gobbi #presidio #antirazzista #comitato - LiveSicilia : Migranti e sostegno alle Ong| Presidio del Forum antirazzista - sonoincoerente : RT @blmbergamo: 1/ Di fronte all'ennesimo episodio di #razzismo istituzionalizzato che ci riporta indietro di anni luce, la città di #Berga… - blmbergamo : 1/ Di fronte all'ennesimo episodio di #razzismo istituzionalizzato che ci riporta indietro di anni luce, la città d… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidio antirazzista

Dopo una serie di minacce ricevute anche sui social i legali dei fratelli chiedono maggiore sicurezza nel carcere di Rebibbia. Oggi a Torino presidio di solidarietà per il giovane capoverdiano ucciso ...Cinque minuti e mezzo, secondo più, secondo meno. Tanto è durato il comizio di Matteo Salvini a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove il leader della Lega questa mattina è arrivato, nell'ambit ...Di nuovo in piazza per la scuola. Genitori, docenti e sindacalisti manifesteranno il 26 settembre in piazza del Popolo a Roma (ore 15). Il motivo? “Imporre al governo un profondo cambiamento di rotta, ...